日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！今回のゲストは奈緒＆イモトアヤコ！SixTONESとゲストが大熱狂！ご褒美グルメをめざして真剣勝負に挑む！👑そらジローチャレンジ日本テレビの天気予報番組マスコットキャラクター「そらジロー」が様々な課題に挑戦しできる？できない？を予想するクイズコーナー！