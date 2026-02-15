台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は13日、日本の名古屋で9〜10月に開催されるアジア競技大会のeスポーツ部門の「リーグ・オブ・レジェンド」に日本とタイの代表選手が参加しないことが分かったと報じた。アジア競技大会は、4年に1度開催されるアジア地域最大級の国際総合スポーツ競技大会。記事によると、正式競技として実施されるeスポーツ部門は「リーグ・オブ・レジェンド」「ストリートファイター6」「オナー・オブ・キングス」など11