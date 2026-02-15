ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子1000メートルに出場した吉田雪乃＝9日、イタリア・ミラノ（共同）高い運動能力を見いだし、適性のあるスポーツに導いて有望選手を育てる各地のタレント発掘・育成事業が成果を上げている。ミラノ・コルティナ冬季五輪では、前回大会で金メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑だけでなく、新たなオリンピアンが誕生。地域の原石が世界へ羽ばたいている。