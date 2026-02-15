ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１５日、新種目のフリースタイルスキー男子デュアルモーグル決勝が行われ、日本の堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。ＳＮＳでは、激戦を繰り広げた後に、金、銀、銅の３人のメダリストが家族と一緒に写真撮影をする姿に「パパ友にほっこり」「まるで映画のよう」という投稿が相次いだ。（デジタル編集部）「赤ちゃんの話をして楽しかった」競技後のメダルセレモニーで、堀島