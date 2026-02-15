肺がん闘病中の山川豊さん（67）が15日、実の兄である鳥羽一郎さん（73）、鳥羽さんの長男・木村竜蔵さん（37）、二男・木村徹二さん（34）と『木村家ファミリーコンサート2026』を開催。報道陣の取材に応じ、現在の病状を明かしました。2024年1月に肺がんであることを公表し、闘病中の山川さん。報道陣に現在の病状を聞かれると「平行線でございまして。お薬がまだ効いておりまして、こうやってステージに立てています。治療は続