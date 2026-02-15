ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。モーグルに続いて今大会2つ目のメダル獲得。表彰式後、繰り広げられた光景にお茶の間が癒された。決勝で長年のライバル、ミカエル・キングズベリー（カナダ）と激突し、銀メダルを獲得した堀島。銅メダルのマット・グレアム（オーストラリア）を含め、表彰式を終える