ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで物議を醸している“違反投球”騒動。カナダの選手が一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則を犯したのではないかと指摘されたことを発端に、相手選手と口論に。複数の海外メディアが取り上げ、論争を呼んでいるが、カナダ代表のOBは「私が今まで一緒にプレーしたチームメートの中でも最も正直で公平な男だ」と主張した。発端となったのは13日