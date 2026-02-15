【ブンデスリーガ】フランクフルト 3−0 ボルシアMG（日本時間2月14日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】高井幸大、華麗すぎる“超絶ルーレット”炸裂の瞬間（実際の様子）ボルシアMGのDF高井幸大がFWの選手を彷彿とさせるプレーを披露した。ニアサイドを狙う強烈シュートと華麗なルーレットでファンを沸かせている。日本時間2月14日のブンデスリーガ第22節で、ボルシアMGはアウェイでフランクフルトと対戦。2節前に体調不良で