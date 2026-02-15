俳優・真木よう子（43）が、16歳年下のパートナー・葛飾心（27）がこぼした驚きの勘違いに「説教」したエピソードを明かした。【映像】出産直後の真木よう子＆27歳パートナー2月15日放送のABEMA『秘密のママ園』では、匿名のお悩み相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」を放送。MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、真木が昨年誕生した第2子の出産秘話を語った。今回の出産で、真木は自身の年齢や体力を