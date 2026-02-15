青森県六ケ所村長選で初当選を決め、万歳する橋本隆春氏＝15日夜、六ケ所村核燃料サイクル施設の建設が進む青森県六ケ所村で、前村長の辞職に伴う村長選が15日投開票され、元村議の新人橋本隆春氏（68）が、元鹿児島県いちき串木野市議の新人高木章次氏（74）を破り初当選した。施設は原発の使用済み核燃料を再処理する工場で、国の核燃料サイクル政策の中核となる。橋本氏は推進、高木氏は反対を主張していた。投票率は55.25