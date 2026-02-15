テレビ朝日系“NUMAnimation”枠ほかで放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期に、花江夏樹、稲垣好、石毛翔弥、小野友樹の参加が決定した。あわせて新キャラクタービジュアルが公開された。【写真】花江夏樹ら担当…新キャラのビジュアル公開！同作は、つるまいかだ氏による同名漫画が原作。「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門1位、「第48回講談社漫画賞」総合部門受賞など数々の賞に輝いた話題作だ。フィギュアスケート