【斎藤浩哉の目】ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプは１４日の男子個人ラージヒルで、二階堂蓮（日本ビール）が合計２９５・０点で銀メダルに輝いた。１回目に１４０メートル、２回目に１３６メートル５０を飛び、個人ノーマルヒルと混合団体の銅に続く今大会３個目のメダル獲得。ドメン・プレブツ（スロベニア）が優勝。小林陵侑（チームＲＯＹ）は６位、中村直幹（なおき）（フライングラボラトリー）は１６位だ