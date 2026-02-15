「痛い思いをしないとダメ、というのはもう時代遅れ」。43歳で第2子を出産した俳優の真木よう子が、自身の経験した「妊娠糖尿病」の苦労と、2度の出産におけるスタイルの違いを赤裸々に明かした。【映像】出産直後の真木よう子（43）＆16歳年下パートナー2月15日放送のABEMA『秘密のママ園』では、匿名のお悩み相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」を放送。MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、真木が16歳