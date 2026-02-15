オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が「超大物」の片りんを見せつけた。メジャー経験者では史上最長身の２１３センチ右腕は１５日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。２１球で安打性を２本にまとめ、「すごく良かった。久しぶりに打者と対戦して、感覚を戻すことができた」と、手応えを示した。来日した６日より、６週間ほど前からＮＰＢ球で調整。「もう、すっ