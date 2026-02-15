土曜（21日）の東京メインは「第76回ダイヤモンドS」。22、24年優勝テーオーロイヤルは24年天皇賞・春を勝ち、昨年優勝ヘデントールは続く天皇賞・春制覇と、G1を見据えるスタミナ自慢が集まる。今年も好メンバーがそろった。主役は前走スポニチ賞ステイヤーズSで念願の重賞初制覇を飾ったホーエリートだ。昨春以降は距離を延ばして目黒記念2着、オールカマー5着など、牡馬相手に善戦してきた。ステイヤーズSは好位差しと競馬