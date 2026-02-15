二階堂の強さの秘密はジャンプの聖地、北海道・下川町にある。江別市出身だが「強くなりたい」という気持ちを胸にジャンプ留学した。札幌から北東に約２４０キロ。人口３０００人にも満たない小さな町だが、過去には岡部孝信、葛西紀明ら多くの五輪メダリストを輩出してきた。町には照明器具を備えた８メートル級から６５メートル級まで４基のジャンプ台がある。娯楽は少ないため、学校が終われば歩いていけるジャンプ台が必然