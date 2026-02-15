アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、メイドのコスプレ姿を披露しファンを虜にしている。大谷は１５日までに、自身のインスタグラムを更新。「バレンタインだからとくべちゅ」とつづり、ピンクのメイド姿を公開。鏡越しのショットもアップした。この投稿にファンからは「みりにゃ可愛すぎる〜」「悪魔的過ぎる！！！」「みりしか見てないよ」「最高」「可愛すぎるメイドさん！！！」「メロ過ぎ