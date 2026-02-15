【ミラノ＝船越翔】日本勢が銀と銅のメダルを獲得したフィギュアスケート男子では、昨年の米旅客機墜落事故で両親を失った米国のマキシム・ナウモフ（２４）が出場し、大きな歓声を浴びた。元選手の両親も立った五輪の大舞台で２０位に入り、「最後まで諦めずにここまで来られたことが誇りだ」と胸を張った。１３日のフリー演技では開始直後から「足が沈み込むような感覚」があり、最初のジャンプで転倒。それでも力強いステッ