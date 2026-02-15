「ボクシング・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦」（１５日、ＨＯＳ住吉スポーツセンター）同級８位で元ＩＢＦ世界バンタム級王者の西田凌佑（２９）＝六島＝が７回２分５３秒３-０の負傷判定（６９-６４×３）で、同級４位のブライアン・メルカド（３０）＝メキシコ＝を下し、挑戦権を獲得した。昨年６月の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一戦で右肩を負傷し、６回終了時の棄権で初黒星を喫