女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が15日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。小池は「もしかして…春…？」と書き出し、「寒くなったりあったかくなったり体調崩しやすかったりするからみんな気をつけてね〜」とつづり、ランジェリー姿でキッチンの隅で膝を両手で抱え座る様子や、入浴ショットなどを公開した。この投稿に「かわいい」「セクシー」「谷間が色っぽすぎる」などのコメントが寄せられている