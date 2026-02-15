【モデルプレス＝2026/02/15】たんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優、平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】「TGCダイエット」スカートに手が入るようになった46歳芸人◆人気芸人4人がガールズグループとコラボ4人が登場したのは、ABEMAで放送中の新感覚スクールバラエティ番組「