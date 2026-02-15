琉球放送は15日に公式Xを更新。同局で14日に放送したTBS系「報道特集」内のローカルニュースで、県内のニュースが読まれない放送トラブルが発生したことを報告し、謝罪した。放送トラブルが発生したのは14日で、アナウンサー不在のスタジオが映され、直後に屋外カメラの映像に切り替わった。2分30秒ほど無音で、県内ニュースが読み上げられることはなかった。琉球放送は公式Xで「14日夕方の『報道特集』内で、県内のニュース