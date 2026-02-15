優勝した小野寺吟雲＝15日、シドニー（ゲッティ＝共同）スケートボード・ストリートの世界最高峰プロツアー、ストリートリーグ（SLS）のシドニー大会は15日、シドニーで行われ、男子は小野寺吟雲が優勝した。白井空良（ムラサキスポーツ）は5位だった。女子は赤間凛音が日本勢最高の2位に入った。パリ五輪金メダルの吉沢恋（ACTSBSTORE）が4位、西矢椛（サンリオ）が5位、中山楓奈（ムラサキスポーツ）が6位だった。（共同