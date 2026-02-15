ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、15日に開幕した。初日2R、4号艇の塩田北斗（38＝福岡）はカド4コースからコンマ05のトップスタートを決めて1周1マークは差して好位につけたものの、道中で後退して4着に終わった。「回ってからが進んでいない感じ。それ以外は一緒くらいはいっていると思う」と実戦足の改善が急がれる。「（福岡の）3場ではどこも気合は入るけど、デビューしたのもここです