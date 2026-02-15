ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。お笑いトリオ、トンツカタンのお抹茶（36）が2年ぶり2度目の決勝進出を果たした。決勝進出者で最初に名前を読み上げられると、ステージ中央に進み出て「茶柱一本！」とポーズを決めた。2年前の決勝では使用した楽曲が規約に違反した。「これで正式に謝りに来られた。もう仕上がってますんで、ぶちかましてやり