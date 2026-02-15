ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。九条ジョーが初の決勝進出を決めた。九条は13年にお笑いコンビ、コウテイのツッコミとしてデビュー。同年に若手の登竜門「ABCお笑いグランプリ」で優勝したが、23年2月に解散。24年5月にレ・ヴァンを結成したが、翌年1月に解散した。NSC大阪校35期の同期には、ゆりやんレトリィバァ、濱田祐太郎、田津原理音と