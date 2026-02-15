定年前後の過ごし方が老後の明暗を分けるといっても過言ではありません。「あのときやっておけばよかった……」と後悔しないために、定年前後で必ずやっておきたい3つのことについてお伝えします。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴定年前後でやってくる3つの大きな変化定年前後の日々について、思いを巡らせたことはありますか？ この時期には「お金」「環境」「健康」の3つの大きな変化が訪れます