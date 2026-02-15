「大切なお金を預けるなら、元本割れしたくない……」。そう考えたとき、真っ先に思い浮かぶのは銀行の定期預金ではないでしょうか。しかし、2026年の金利上昇局面において、定期預金と並んで注目したいのが、個人向け国債です。国債と聞くと、なんだか難しく思えるかもしれませんが、仕組みは銀行の定期預金とよく似ており、初心者でも理解しやすいのが特長です。今回は、定期預金と個人向け国債の共通点と違いを分かりやすく整理