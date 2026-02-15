転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査期間「Job総研」は2026年2月2日、310人の社会人男女を対象に実施した「2026年 学歴とキャリアの実態調査」の結果を発表した。学校選択時に「学歴を意識」66.8％調査では、学校選択時に学歴を意識したかを聞くと、「意識した層」は66.8%で過半数を超えた。内訳は「とても意識した」17.1％、「意識した」25.2%、「どちらかといえば意識した」が24.5%となった。「学