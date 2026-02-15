福岡市・天神で70年にわたり家電を販売してきた「ベスト電器福岡本店」が15日、最後の営業を終えた。閉店時刻の午後8時を迎えると、正面玄関に従業員が整列し「ありがとうございました」と一礼。集まった市民約100人の「お疲れさま」の声と拍手に見送られながら静かにシャッターを下ろした。