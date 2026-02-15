パブリックビューイング会場で堀島行真選手を応援する人たち＝15日夜、岐阜県池田町堀島行真選手（28）の地元・岐阜県池田町では15日、パブリックビューイング（PV）が開かれ、町民や同級生ら約100人が集まった。金メダルには届かなかったものの、姉有紗さん（30）は「今ある全てを出し切ったのではないか」と健闘をたたえた。観客はスティックバルーンを鳴らし「行真！」とコールしながら熱烈に応援。決勝で惜しくも敗れると