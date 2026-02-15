ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、15日に開幕した。初日からアクシデントが発生した。メインの12R1stドリームで3番手を追走していた池田浩二（47＝愛知）に峰竜太（40＝佐賀）が3周1マークで内から競りかけ両者接触。この時に落水した峰は負傷して、途中帰郷となった。また2日目12Rの2ndドリーム1号艇に出場予定だった桐生順平（39＝埼玉）も負傷のため帰郷。2ndドリームには地元・福岡支部の