ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。24年の決勝で4位になった真輝志（まきし、31）が、2年ぶりに2度目の決勝進出を決めた。「2年ぶりの決勝は本当にうれしい。最近は同期がすごくて、（25年M−1優勝の）たくろうのきむらバンドに、（24年M−1準優勝の）バッテリィズ。この波に乗って、たくろう関係の仕事が取れれば」とボケた。今年は最多の6171人