ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子５００メートルで６位に入った日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）の妻で、カーリング女子ロコ・ソラーレの吉田夕梨花が夫婦ショットを公開した。吉田は１５日、自身のインスタグラムを更新。「上手く伝える言葉が見つからないけど、一言では表せないくらい本当に感動したレースでした」と記し、日の丸を持った２ショットや、昨年４月に沖縄・石垣島での合宿中に交通事