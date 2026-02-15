◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人の荒巻悠内野手（２３）が１５日、二塁打を放ち持ち味の長打力を見せつけた。「７番・ＤＨ」で先発出場。７回先頭の第３打席で高橋昂の高めの直球を捉えると、中堅手の頭を越える二塁打となった。凡退に終わった打席も捉えた当たりが多く「感覚いいです」と現状を明かした。新外国人のダルベックも加入しポジション争いが激しいが「タイミングを間違わずに、芯で捉える」こと