¡Ö¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢¾®ÁÒ¡ËÅß¤Î¾®ÁÒÌ¾Êª¤Î¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡£º£Ç¯¤â¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ÌÄÈøµ­Ç°¤Ç£²Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥»¥ó¥Ä¥Ö¥é¥Ã¥É¡£¹¥°Ì¤Î¥¤¥ó¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥é¥Á±è¤¤¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¿­¤Ó¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¶þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Í£°ì¤Î£³ºÐÇÏ¤Ç¤³¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤­¤ë¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï·ªÅì£Ã£×¤Ç¤Î£³Æ¬Ê»¤»¤Ç¹¥µ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¿­¤ÓÀ¹¤ê¤Î£´ºÐÇÏ¤¬½Å¾Þ½é£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÈôÌö¤Ø¤È¤Ä