ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハープパイプで銅メダルを獲得した小野光希（２１）＝バートン＝が１５日、現地で会見を行った。男子金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、同銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝とともにメダルの喜びを語り、自身の憧れからの反響を明かした。１２日夜の歓喜から時が過ぎ、小野は「私は二回目のオリンピックでやっとメダルを取ることができて、北京の悔しさをリベンジ