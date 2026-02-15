◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スノーボード男子スロープスタイル予選（2026年2月15日リビーニョ・スノーパーク）悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル（SS）男子の予選が行われ、ビッグエア（BA）で金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が14位で予選落ちした。BA銅メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）は4位、BA11位の長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は9位で、18日の決勝へ