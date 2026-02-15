6人組グループ・Kis-My-Ft2が、14・15日に宮城・仙台サンプラザホールで開催された『カノフェス2026』に出演した。サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽フェスで、Kis-My-Ft2としてはグループ初となる音楽フェスへの出演となった。フェスならではの熱量の中、幅広いジャンルのパフォーマンスを展開し、集まった観客を魅了した。【番組カット】わちゃわちゃと…楽しそうにトークをするKis-My-Ft2ライブの幕開けを