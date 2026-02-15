中道改革連合の小沢一郎・前衆院議員（８３）は１５日に公開した動画で、再選を期す同党の若手らを支援するために「政治生活は継続する」と述べた。小沢氏は「ここで政治生活に終止符を打つということも、まさに私の取るべき道でありますけれども」と述べた上で、「大勢の若い仲間が、次を目指して頑張ると固い決意でおられます」と強調した。