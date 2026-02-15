14日に行われたFAカップ4回戦で疑惑の判定が相次いだ。元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏はアストン・ビラ対ニューカッスルの事象について、『BBC』で「今まで見た中で最悪の判定の一つだ」と語った。FA杯は4回戦までVARを導入しない規定となっている。その4回戦ではマンチェスター・シティ対サルフォードでDFアブドゥコディル・フサノフのスルーパスに抜け出したFWオマル・マーモウシュのゴールがオフサイドと判定