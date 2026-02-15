ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグル（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）で銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が家族に感謝の思いを伝えた。この日は決勝でライバルのミカエル・キングズベリー（カナダ）と対戦。スタートから飛び出すも、バランスを崩して思うような滑りができなかった。「最後失敗してしまったこと、ゴールまで滑り切れなかったことはすごく悔しい思