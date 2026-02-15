現代のソフトウェア開発に影響を与えた統一モデリング言語の開発などで知られるエンジニアのグラディ・ブーチ氏をゲストに招いたポッドキャストを、テクノロジー系メディアのThe Pragmatic Engineerが公開しています。ブーチ氏は番組の中で、AIの進化によって「ソフトウェアエンジニアは不要になるのではないか」という議論が広がる中、むしろ今こそ新たな黄金期に入ったと指摘しています。The third golden age of software engin