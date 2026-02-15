BRADIOが3月4日にリリースするインディーズ期の未配信曲を集めたアルバム『Gold Fashion』のアートワークを公開した。今回のアートワークは、BRADIO作品のアートワークやMVを多く手がけるクリエーター・都志見峻樹が担当。合わせて、アートワークを使用予定のアルバムの法人別の特典内容も発表された。▲『Gold Fashion』ジャケットなお、3月より開催する、インディーズ期の全曲をパフォーマンスするツアー＜Back To The 2010 - 20