ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、島川拓也（27＝日本仮設）は3位決定戦で敗れ、惜しくもメダルを逃した。2回戦では、共に滑ったジュリアン・ビエル（カナダ）が激しく転倒。直後のスポーツマンシップが米放送局から脚光を浴びた。ビエルがターンでバランスを崩し激しく転倒。両足のスキー板が外れた。自力で立ち上がるとスタッフの助けも借りて再びス