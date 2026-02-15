ＪＲＡで今年最初のＧ１レースとなる第４３回フェブラリーステークスは２２日、東京競馬場のダート１６００メートルで行われる。歴戦の実績馬が顔をそろえて、上位伯仲の戦いとなりそうだ。昨年のチャンピオンズカップでＧ１初制覇を果たしたダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が、ここでは主役を務める。牡馬相手に挙げた前走の白星は価値が高く、デビューから８戦７勝でオール連対と底を見せてい