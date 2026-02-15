◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（１５日、リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場の島川拓也（日本仮設）は、準決勝で敗れて４位だった。１２日のモーグル決勝１５位の伏兵が、メダル獲得まであと一歩に迫った。＊＊＊オフシーズンは所属先の日本仮設で建築資材の販売などを担う営業マン。冬季シー