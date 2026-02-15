◇Bリーグ2025―26シーズンB1第23節GAME2大阪エヴェッサ79―93京都ハンナリーズ（2026年2月15日おおきにアリーナ舞洲）ヴェッサー（大阪エヴェッサのファンの呼称）の懸命の声援に応えることができずホーム連敗での5連敗となり通算成績は15勝24敗となった。前日14日の試合で青木保憲（30）が負傷したためこの日の試合を欠場、ライアン・ルーサー（30）、ヴォーディミル・ゲルン（31）も欠場というチーム状況の中でトンネ