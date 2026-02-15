渡辺倫果フィギュアスケート女子で23歳の渡辺倫果（三和建装・法大）が15日、練習拠点を千葉県船橋市のMFアカデミーから岡山県倉敷市に変更すると自身の交流サイト（SNS）で発表した。関係者によると、田中刑事さんを2018年平昌冬季五輪男子代表に導いた林祐輔コーチに師事する。これまで指導を受けてきた中庭健介コーチに感謝し「新しい環境で、より一層成長し、皆さまにより良い形でお返しできるよう努めてまいります」とコ