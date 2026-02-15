お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」が14日、コンビのインスタグラムを更新。投稿ショットが反響を呼んでいる。コンビは「明日20時から世界の果てまでイッテQ温泉同好会 年一恒例寒中水泳SP in フィンランドがあります」と告知。続けて「なんと！！！！！！！！！！！！！！！スペシャルゲストに、ちゃんみなさんが来て下さいました奇跡過ぎる」とたくさんの絵文字と共につづり、ちゃんみなとの集合ショットを投稿。「とに